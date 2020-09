Botafogo anuncia contratação do volante colombiano Carlos Rentería, ex-Tolima

A diretoria do Botafogo anunciou nesta quinta-feira, em suas redes sociais, a contratação de mais um reforço estrangeiro para a temporada. Depois do meia japonês Keisuke Honda e do atacante marfinês Salomon Kalou, o clube alvinegro acertou com o volante colombiano Carlos Rentería, de 25 anos. Ex-jogador do Deportes Tolima, da Colômbia, ele estava livre no mercado e assinou até agosto de 2022.

Rentería terá vínculo de dois anos, mas há uma cláusula de liberação em seu contrato após o final do Campeonato Brasileiro de 2020, que está programado para fevereiro de 2021 por causa da paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus. O clube carioca ficará com 80% dos direitos econômicos do atleta.

"Rentería é do FOGÃO!?? Após realizar exames médicos, volante assina com o Glorioso. Seja bem-vindo!", informou o Botafogo, nesta quinta-feira, em sua conta no Twitter.

O volante passou os últimos dias no Rio de Janeiro para resolver as pendências burocráticas, além dos exames médicos. Ele chega com o aval do técnico Paulo Autuori, que o conhece pela passagem no comando do Atlético Nacional, de Medellín.

Também nesta quinta-feira aconteceu a reapresentação dos jogadores que disputaram no dia anterior a partida contra o Coritiba, que terminou no empate sem gols no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Entre os atletas estava o lateral-esquerdo Victor Luís, que apareceu pela primeira vez desde a cirurgia no apêndice.

"Estou muito feliz, venho recebendo muitas mensagens de apoio para ter uma pronta recuperação. Estou em uma fase de transição, me sentindo super bem. Me pegou de surpresa, nunca tinha ficado tanto tempo fora de campo", afirmou o jogador, que por ainda estar em processo de transição não vai jogar contra o Corinthians, neste sábado, em São Paulo. Caio Alexandre será o lateral-esquerdo na partida.

"Estou extremamente ansioso para voltar a ajudar dentro de campo, voltar a dar alegria para a torcida. Me sinto muito representado quando vejo os comentários na internet pedindo para voltar logo e orando por mim, fico feliz por isso. Posso demonstrar ansiedade, quero voltar a fazer o que eu mais gosto de fazer. Espero que o mais breve o possível possa estar retornando", completou Victor Luís.