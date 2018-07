Botafogo anuncia contratação do volante Renato, ex-Sevilla

RIO - O Botafogo confirmou na tarde desta quinta-feira a contratação do volante Renato, ex-Sevilla. Horas depois de o jogador admitir que estava voltando ao Brasil, o clube carioca anunciou o novo reforço, que assinou um contrato de três anos de duração.

Renato é a principal contratação do Botafogo para o Campeonato Brasileiro até o momento. Ele chega como uma possível peça de reposição para a provável saída de Marcelo Mattos, que tem seu contrato de empréstimo encerrado em julho e deve voltar ao Panathinaikos, da Grécia.

Aos 32 anos, o volante marcou época no futebol espanhol, onde, ao lado de outros brasileiros, como Luís Fabiano e Adriano, formou o time mais vencedor da história do Sevilla, que conquistou dois títulos da Liga Europa - então Copa da Uefa -, em 2004/2005 e 2006/2007, dois da Copa do Rei, em 2006/2007 e 2009/2010, um da Supercopa da Uefa, em 2006, e um da Supercopa da Espanha, em 2007.

Diferentemente da maioria dos jogadores do momento, Renato atuou em poucas equipes - apenas três - ao longo da carreira. Pelo clube espanhol, tornou-se o estrangeiro com maior número de partidas na história do time. Revelado pelo Guarani, chegou ao Santos em 2000 e pela equipe dirigida então por Emerson Leão conquistou o Campeonato Brasileiro de 2002.

Com a contratação do volante, que chega ao Brasil na próxima semana, o Botafogo intensifica as atenções na busca por um meia. A equipe carioca tenta o experiente Gilberto, do Cruzeiro, e já teria conversado com o argentino Mariano González, do Porto.