Botafogo anuncia jovem atacante do Audax como reforço

Com 1,84m de altura e 75kg, Hyuri chegou ao clube como nova opção para o técnico Oswaldo de Oliveira em um elenco que já conta com outros sete atacantes: Rafael Marques, Vitinho, Elias, Alex, Henrique, Bruno Mendes e Sassá.

Ao confirmar a contratação, o Botafogo informou que a data da apresentação oficial do jovem atleta como reforço ainda não foi definida. A oficialização do reforço acontece no momento em que o time ocupa a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, no qual ostenta o segundo melhor ataque, com 27 gols, atrás apenas do Cruzeiro, que já balançou as redes 31 vezes nesta edição da competição nacional.

Antes de defender a liderança do Brasileirão, o Botafogo voltará a campo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. O time pegará o Atlético-MG, às 21h50, no Maracanã, pelo duelo de ida das oitavas de final do torneio.