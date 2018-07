Botafogo anuncia lista de 11 atletas que deixarão o clube Mal terminou a temporada para o Botafogo e as primeiras saídas do clube já foram confirmadas. Nesta segunda-feira, a diretoria alvinegra anunciou uma lista com nada menos que 11 atletas que estão fora dos planos para o ano que vem. Alguns deles, como o lateral Thiago Carleto e o meia Daniel Carvalho, já haviam sido liberados.