Botafogo anuncia manutenção de salários integrais para atletas e funcionários

Apesar da crise imposta pela pandemia do novo coronavírus, o Botafogo anunciou nesta quinta-feira a manutenção dos salários atletas e funcionários do clube nos próximos dois meses. A informação foi divulgada por meio de uma nota oficial e garante pagamento integral dos vencimentos de março e abril.

"O Botafogo entende que para enfrentar o momento de adversidade é necessária a união de todos. Neste momento, a prioridade máxima é preservar seus atletas, funcionários, sócios e a sociedade como um todo, seguindo à risca todas as orientações das autoridades de saúde para mitigar a propagação do vírus. É tempo de cuidar de si e do próximo", diz trecho da nota.

"O Clube não medirá esforços em promover iniciativas nesse sentido e reitera a disponibilidade da infraestrutura do Estádio Nilton Santos para utilização pelos órgãos de saúde", acrescenta o Botafogo, que pode rever as medidas a partir de maio, caso as competições continuem paralisadas.

As negociações entre clubes e jogadores seguem em debate no mundo do futebol. Alguns times reduziram os salários dos atletas e outros tentam entrar em um acordo. Da elite do futebol nacional, Flamengo, Coritiba e Red Bull Bragantino também não vão diminuir seus vencimentos.