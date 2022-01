Botafogo anuncia primeiros reforços para 2022 e revela covid-19 de seu presidente

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira seus primeiros reforços para 2022, temporada na qual voltará à elite do futebol brasileiro. Tratam-se do veloz e habilidoso atacante Vinícius Lopes, revelação do Goiás, de 22 anos, e o zagueiro William Klaus, que estava no Ceará. Entretanto, nem todas as notícias foram boas no dia, já que o presidente do clube acabou diagnosticado com a covid-19.

Autor de cinco gols em 18 jogos pelo Goiás em 2021, Vinícius Lopes assinou com o Botafogo por três temporadas e chega para atuar como ponta no clube carioca. Ele deixou o time esmeraldino após não entrar em acordo com os dirigentes e agora terá sua primeira oportunidade em uma equipe grande.

Já o defensor de 27 anos desembarca no Rio para o Botafogo não ficar desguarnecido na defesa caso perca realmente Kanu, na mira de rivais como o Corinthians. Ele era reserva no Ceará e realizou somente 14 partidas em 2021.

O defensor, indicado pelo técnico Enderson Moreira, assinou por duas temporadas e já participou dos trabalhos desta quinta-feira na nova casa, assim como o atacante.

No retorno ao Estádio Nilton Santos após acompanhar o primeiro jogo do time de base na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Taubaté, o presidente Durcesio Mello foi diagnosticado com a covid-19. É o quinto caso do clube na semana, após o positivo do lateral Rafael e de três funcionários.

"O Botafogo informa que o presidente Durcesio Mello testou positivo para covid-19 após realizar o exame na manhã desta quinta-feira no Estádio Nilton Santos. Durcesio está bem, com sintomas leves e sendo assistido pelo Departamento Médico do clube."

