Botafogo anuncia promoção nos ingressos para 'decisão' O Botafogo vai fazer uma promoção no preço dos ingressos para o jogo de domingo, contra o Criciúma, no Maracanã. A partida, combinada com outros resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro, vai definir sua classificação para a Libertadores do ano que vem. O time precisa da vitória e de tropeço ou de Goiás ou de Atlético-PR.