Botafogo anuncia punição ao meia Octávio após provocação à torcida

Os dirigentes botafoguenses não anunciaram qual punição será aplicada ao meia, mas garantiram que ele arcará com as consequências do ato. "O Departamento de Futebol Profissional do Botafogo de Futebol e Regatas vem por meio deste comunicar punição ao meia Octávio, justificada pelo comportamento inadequado do atleta no jogo entre Botafogo e Juazeirense, pela segunda fase da Copa do Brasil", anunciou o clube em nota.

Na partida da semana passada, em Los Larios, Octávio se revoltou com o comportamento da torcida botafoguense e, após o gol da vitória marcado por Neilton, gritou e gesticulou na sua direção. A resposta dos botafoguenses foi imediata e o meia passou a ser xingado e vaiado a cada toque na bola até o apito final.

A atitude de Octávio ficou clara e até o técnico Ricardo Gomes comentou o assuntou. "É garoto, errou", tentou minimizar. O próprio treinador assinalou que o jogador não receberia punição pelo ato, mas a diretoria pensou diferente.