Botafogo anuncia que fará sua pré-temporada em Niterói

O Botafogo oficializou nesta segunda-feira que fará duas semanas de pré-temporada em Niterói, entre os dias 11 e 25 de janeiro, no Centro de Formação de Atletas Trops (CEFAT), que fica localizado no bairro Várzea de Moças, em Niterói (RJ).

Antes disso, o elenco botafoguense irá se reapresentar para os treinos após as férias em 8 de janeiro, em General Severiano, onde inicialmente os jogadores serão submetidos a exames médicos.

Anteriormente, o Botafogo planejava fazer sua pré-temporada em Saquarema, mas acabou optando por Niterói para poder economizar neste período em que o clube atravessa grave crise financeira.

De propriedade de Marcos Antônio Tristão, ex-vice de patrimônio do Botafogo, e gerido por sua filha, Vanessa, o CEFAT ocupa cerca de 80 mil metros quadrados, possui três campos de futebol, sendo dois deles com as dimensões oficiais estabelecidas pela Fifa, e um campo de aquecimento, além de contar com piscina, caixa de areia, arquibancada para mil pessoas, sala de imprensa, gerador de emergência e estacionamento privativo e para convidados, entre outras comodidades.

Em Niterói, o Botafogo terá duas semanas importantes no processo de preparação do seu time, que neste ano amargou a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.