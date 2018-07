Botafogo anuncia que fez proposta para manter Jefferson

A diretoria do Botafogo informou nesta quinta-feira, através de nota oficial, que realizou uma proposta para resolver as pendências com Jefferson e assegurar a permanência do goleiro, considerado o principal jogador do elenco, para a temporada 2015.

"Com vistas a manter seu camisa 1 e ídolo da torcida, o Botafogo já formalizou proposta para a permanência de Jefferson e aguarda a resposta. O clube está em negociação com o goleiro e seus representantes", anunciou o Botafogo.

Insatisfeito com os atrasos de pagamento, Jefferson anunciou que não se reapresentará nesta quinta-feira e interessa ao Santos. Com contrato válido até o fim desta temporada, Jefferson teria cerca de R$ 2 milhões a receber do clube, referentes a atrasos de 10 meses no pagamento de direito de imagens.

A diretoria do Botafogo, presidida por Carlos Eduardo Pereira, destacou que a manutenção de Jefferson é uma prioridade para o clube. "Titular da seleção brasileira, Jefferson é considerado prioridade no Botafogo para a temporada 2015, por conta de sua qualidade técnica e liderança", afirmou o Botafogo.