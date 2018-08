Botafogo anuncia Zé Ricardo como técnico da equipe após saída de Paquetá

O Botafogo anunciou Zé Ricardo como novo técnico do clube no início da tarde deste sábado, duas horas antes da partida contra o Santos, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, que abre a 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador era o nome preferido da diretoria e disse sim à proposta do clube.

"Que seja o início de uma trajetória GLORIOSA!", publicou o Botafogo em seu perfil oficial no Twitter para anunciar o treinador neste sábado. O clube não deu mais informações do acordo. No jogo diante do Santos, o auxiliar técnico Bruno Lazaroni será responsável por comandar a equipe.

Jair Ventura também era especulado, mas a boa relação de Anderson Barros, gerente de futebol do Botafogo, pesou para Zé Ricardo aceitar a proposta e passar a ser o quarto treinador do time alvinegro nesta temporada.

Zé Ricardo já era o nome preferido dos dirigentes alvinegros em meados de junho depois da saída repentina de Alberto Valentim para o futebol do Egito. No entanto, na ocasião, ele tinha acabado de deixar o Vasco e o Botafogo acabou apostando em Marcos Paquetá, que não aguentou a pressão depois de quatro derrotas em cinco partidas e foi demitido.

Cleber do Santos, auxiliar fixo de Zé Ricardo, acompanhará o treinador novamente em seu novo clube. Zé Ricardo chega com a missão de afastar a equipe de perto da zona da degola no Brasileirão e levar o time às oitavas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo da segunda fase, que culminou com a demissão de Marcos Paquetá, o time carioca perdeu para o Nacional, do Paraguai, por 2 a 1. O duelo da volta será no Engenhão, no dia 16 deste mês.

O técnico vai comandar o terceiro clube no Rio de Janeiro. Ele se profissionalizou no Flamengo, que comandou de 2016 a 2017, ano em que conquistou o Campeonato Carioca e levou a equipe rubro-negra à Copa Libertadores em 2017.

No ano passado, assumiu o Vasco e, assim como fez com o rival da Gávea, tirou a equipe da parte debaixo da tabela de classificação e conseguiu um lugar na Libertadores. No comando dos dois clubes cariocas, porém, não conseguiu passar da fase de grupos da competição continental.

