Botafogo aplica multa e veta Caio na última rodada Com seis derrotas nos últimos sete jogos e remotas chances de classificação para a Copa Libertadores, a crise se instalou de vez no Botafogo depois da goleada imposta pelo Atlético-MG, 4 a 0, no domingo. Sem rumo, os dirigentes acusam os jogadores de falta de comprometimento. Mas as críticas mais fortes são contra Caio, que foi vetado da viagem a Sete Lagoas pois a diretoria apontou "corpo mole" do atacante.