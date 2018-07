Botafogo aposta em Eduardo Hungaro como novo técnico

RIO - O Botafogo apostou numa solução caseira e apresentou oficialmente Eduardo Hungaro como seu novo treinador. Ele era auxiliar de Oswaldo de Oliveira, que foi para o Santos, e acabou sendo promovido nesta quarta-feira ao cargo de técnico do clube carioca.

"Tenho orgulho de defender as cores desse grande clube do futebol brasileiro. Espero ter um 2014 de muitas vitórias e conquistas", declarou o treinador de 50 anos, que assinou contrato por uma temporada e vai substituir Oswaldo de Oliveira. Duda, como é ele conhecido, afirmou que esta é "a oportunidade da minha vida e eu farei jus ela". O treinador terá a missão de comandar a equipe na disputa da Libertadores, competição que o Botafogo não participa desde 1996.

Sobre isso, o planejamento para o primeiro semestre já está traçado, como ele próprio comentou na sua apresentação na tarde desta quarta-feira. "Vamos ter duas equipes, uma que jogará a Libertadores e outra o Estadual. Isso está decidido. O Campeonato Carioca é importante, mas hoje só se pensa no Botafogo e no Deportivo Quito (jogo válido pela fase preliminar da competição continental, marcado para o dia 29 de janeiro)", avisou Duda.

Nem mesmo a presença dele no banco de reservas durante o campeonato estadual está garantida. "Não sei se ficarei no banco em todos os jogos do Carioca. Se as datas conflitarem, quem vai para o banco é o auxiliar", avisou o novo treinador do Botafogo.