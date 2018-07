Botafogo aposta em jogadores improvisados contra a Cabofriense

O Botafogo definiu neste sábado a equipe que vai enfrentar a Cabofriense, neste domingo, em Macaé. O treino deste sábado serviu para que o treinador Renê Simões pudesse definir sua estratégia para o duelo e trabalhar alternativas na equipe. Uma das mudanças foi o deslocamento de Fernandes para a lateral direita e o posicionamento de Tomas do lado esquerdo. O volante Andreazzi também tem sido observado na lateral. O Botafogo entra em campo em Macaé com três titulares pendurados e alguns acusando o cansaço acumulado por conta de 10 jogos consecutivos.

"Temos que testar os laterais. O Tomas já jogou nessa posição, e tenho insistido ali. Já o Fernandes é impressionante, joga em qualquer posição. Além disso, foi bem como lateral no jogo-treino contra o Minnesota. Ainda não temos reposição específica, então temos que buscar alternativas e treinar situações de jogo", afirmou René Simões.

Deste modo, os laterais Gilberto e Carleto, pendurados e desgastados fisicamente, atuaram apenas no início do treino tático realizado em campo reduzido. Atualmente, o Botafogo não tem especialistas disponíveis para substituí-los. Na direita, Luis Ricardo ainda se recupera de lesão muscular. Na esquerda, Jean, recém-promovido dos juniores, ainda precisa de experiência.

Além do problema na lateral, Marcelo Mattos e Bill não apresentaram lesão, mas as dores musculares foram consideradas suficientes para que não fossem escalados contra a Cabofriense.

"Alguns jogadores estão com um desgaste muito grande, e a partir de agora quase sempre teremos jogos no meio de semana. O Gilberto, por exemplo, vinha se queixando de umas dores lombares e, por sugestão nossa, até trocou seu colchão. Espero que melhore", analisou o técnico do clube alvinegro.