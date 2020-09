Botafogo aposta em Kalou para acabar com jejum de vitórias no Brasileiro

O Botafogo teve uma grande apresentação diante do Corinthians em São Paulo, principalmente com a entrada de Kalou. Mas deixou o resultado positivo escapar no minuto final. O 2 a 2 saiu amargo. A evolução do time sob o comando do futebol diferenciado do marfinense agradou bastante e a esperança é que se repita às 17h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada, diante do Athletico-PR.

Mesmo jogando em Itaquera, o Botafogo parecia em casa frente o Corinthians. Tomou conta do jogo, criou mais e melhores chances e só não venceu por uma desatenção no minuto final. Agora, pretende explorar a crise do time paranaense para voltar a vencer no Brasileirão após três empates e uma derrota.

A situação do oponente desta quarta-feira é desesperadora. São seis jogos sem triunfos, desmanche no elenco e pressão da torcida. Explorar essa crise paranaense será uma arma do Botafogo.

Paulo Autuori, diferentemente de jogos anteriores, promete um time mais ousado e atento em campo e abrirá não do esquema com três zagueiros. O Botafogo deixou as vitórias escaparem contra Flamengo e Corinthians no fim e falhou na hora de definir diante do Coritiba. Perda de pontos preciosos.

O Botafogo sabe que precisa ganhar para se afastar da parte de baixo da tabela e vai investir suas fichas no marfinense Salomon Kalou. O atacante, que saiu do banco e marcou diante do Corinthians, vai atuar pela primeira vez como titular, ao lado do jovem Matheus Babi.

Hugo, de apenas 18 anos, estreia na lateral esquerda com a ausência de Victor Luís, machucado, e Danilo Barcelos, negociado com o rival Fluminense.

REFORÇOS

Athletico terá reforços importantes para o duelo contra o Botafogo nesta quarta-feira, às 17h30, na Arena da Baixada. O técnico interino Eduardo Barros poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, o lateral Jonathan e o atacante Nikão, todos liberados pelo departamento médico. Além do volante Wellington, que cumpriu suspensão automática.

Ainda não se sabe, porém, se todos iniciarão no time titular, mas a tendência é que comecem o duelo tamanha pressão em cima da sequência negativa. Eduardo Barros, no entanto, optou por fechar o time e fez mistério em cima de uma provável equipe.

Com Thiago Heleno voltando, Pedro Henrique e Lucas Halter disputam uma posição na defesa. Wellington segue com um impasse em cima de uma possível renovação e iniciou conversa com o Grêmio. Mesmo assim, deve seguir sendo aproveitado. Já Nikão pode ser usado ao lado de Geuvânio, que vem sendo constantemente elogiado pelo treinador.

"Estamos em um momento de reconstrução, de uma composição da equipe. O Athletico de 2018, 2019 não está mais aqui. É momento de reconstrução. Após a parada, estamos tendo a dificuldade de encontrar os resultados. Trabalho não está faltando. A performance da equipe hoje deixa claro que estamos se aproximando da vitória", disse o treinador, que assumiu a vaga deixada por Dorival Júnior.

O Athletico entra na rodada na 16ª colocação, com sete pontos, mesma pontuação do Coritiba, o primeiro na zona de rebaixamento. Na última rodada, o time paranaense perdeu para o Vasco, por 1 a 0, em São Januário. Antes empatou em casa com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1.