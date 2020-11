Botafogo aposta em mais um novo técnico para iniciar arrancada contra o Bragantino

Paulo Autuori, Bruno Lazaroni, Flávio Tenius e nesta segunda-feira, Emiliano Díaz. O filho de Ramón Díaz, afastado antes de estrear por causa de uma cirurgia, será o técnico do Botafogo, às 20 horas, no Engenhão, diante do Red Bull Bragantino. O confronto direto significa dormir fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro em caso de vitória. A equipe de Bragança Paulista também não tem muito o que comemorar no momento.

Emiliano chegou no Brasil apenas no sábado, comandou o primeiro trabalho no domingo e tentará nesta segunda-feira acabar com a série de seis jogos sem triunfos, contando os dois jogos com o Cuiabá pela Copa do Brasil.

Penúltimo colocado da tabela, o Botafogo soma os mesmos 20 pontos do rival paulista e o ultrapassa em caso de triunfo. Também ganharia, ao menos, as posições de Athletico-PR e Vasco e subiria até o 16° lugar. Há a chance de os cariocas ainda superarem o Coritiba, desde que eles não batam o Bahia no mesmo horário.

Não é a primeira vez que o Botafogo entra em campo dependendo de suas próprias forças para deixar a degola. No Engenhão, será o terceiro jogo consecutivo pelo Brasileirão, por exemplo. Falhou com empates diante do lanterna Goiás e do instável Ceará.

Sob a quarta direção diferente, espera não falhar novamente. Emiliano terá o retorno do goleiro Diego Cavalieri, recuperado da covid-19, além de Honda e Pedro Raul, preservados no último compromisso por causa do desgaste físico.

A meta no início da "era Díaz" é imitar a campanha do time sub-20, que está há 11 jogos invicto, com nove vitórias e dois empates. Engatar série positiva virou prioridade na missão de evitar o vexame do terceiro rebaixamento da história do Botafogo.

Resta saber qual será o primeiro volante. Zé Wellison e Rentería disputam a vaga. Na frente, Kelvin está com um edema muscular e não joga. Marcinho foi relacionado e pode fazer a estreia na temporada. Assim como o meia Cesinha, recém-chegado e que deve ficar como opção no banco de reservas.

Sem vencer fora de casa

Em busca da primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino fará duelo de seis pontos contra o Botafogo nesta segunda-feira. Apenas o Bragantino e o lanterna Goiás seguem sem triunfar como visitante. O time de Bragança Paulista fez dez jogos longe do seu estádio com cinco empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 20%.

"Sabemos que precisamos melhorar o rendimento fora de casa. Temos conversado bastante sobre isso e a ideia é que neste returno tenhamos um desempenho melhor", avaliou o técnico Maurício Barbieri. O Red Bull Bragantino ocupa a 18ª colocação com 20 pontos, a dois do primeiro fora adversário fora da zona do descenso.

"Não vamos mudar a maneira de atuar, entendemos que temos que atuar assim dentro e fora de casa. É o que a gente acredita que vai nos aproximar cada vez mais dos resultados. Isso que vamos fazer nos próximos confrontos fora de casa, tentando ajustar todos esses detalhes que temos conversado aqui para chegar melhor, chegar mais forte nesses jogos de confronto direto que são fundamentais para nós", completou Barbieri.

É fato que o comandante irá mexer no time em relação aos 11 que empataram, por 1 a 1, com o Santos. Barbieri não gostou de ter escalado dois centroavantes juntos. Assim, o recém-contratado Helinho poderá ganhar uma chance. Ele briga pela vaga com Cuello.

Artur e Ytalo seguem como titulares, enquanto Jan Hurtado está com a Venezuela disputando a Eliminatória Sul-americana. Outra novidade será vista no meio-campo. Com Lucas Evangelista suspenso, Claudinho retoma sua posição. Ele cumpriu suspensão na rodada passada.