Botafogo aposta em retrospecto no Engenhão para avançar

O retrospecto do Botafogo no Engenhão em 2015 dá confiança ao time para o duelo desta quarta-feira com o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil. Afinal, o time venceu os seis jogos que disputou no seu estádio no Campeonato Carioca. E agora espera ampliar esse bom retrospecto em outra competição.

"Ajuda bastante jogar no Estádio Nilton Santos. Todo mundo que joga aqui dentro sabe a força do Botafogo", afirmou Bill, que vai formar a dupla de ataque com Jobson nesta quarta-feira e elogiou o seu companheiro.

"É um grande rapaz, um cara que está surpreendendo todo mundo. Quem está falando mal dele às vezes quebra a cara. Está bem no clube e com ele mesmo. Está nos ajudando bastante. Ele errou por não ter ficado nem no banco quando foi substituído contra o Fluminense, mas é um cara que está com uma cabeça muito boa", completou.

O duelo com o Botafogo-PB é o primeiro de uma semana em que o time vai decidir o seu rumo nos primeiros torneios da temporada. Afinal, no próximo sábado, vai duelar com o Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca - a equipe perdeu o primeiro jogo por 2 a 1. Bill garantiu que o Botafogo vai pensar em um duelo de cada vez.

"É uma semana muito importante e estamos bem focados primeiro na Copa do Brasil. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas também da nossa qualidade. É jogar com tranquilidade e buscar o resultado positivo. O fator casa também é importante", disse.

ESCALAÇÃO

O técnico René Simões indicou nesta terça-feira que o Botafogo deverá ter apenas uma novidade na sua escalação para o duelo desta quarta. Afinal, Luis Ricardo treinou entre os titulares, assim como Jobson.

Luis Ricardo ocupou a vaga do lateral-direito Gilberto, que deverá ganhar um descanso, com René já pensando no duelo com o Fluminense, no próximo sábado, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Já Jobson, embora o treinador tenha exibido insatisfação com as reclamações do jogador por ter sido substituído no jogo anterior, está mantido entre os titulares.

Jobson chegou a treinar entre os reservas na última segunda-feira, mas nesta terça foi confirmado por René. O time da atividade e que vai encarar o Botafogo-PB tem a seguinte formação: Renan; Luis Ricardo, Alisson, Renan Fonseca e Carleto; Diego Giaretta, Willian Arão, Tomas Bastos e Elvis; Bill e Jobson.

Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida em João Pessoa, o Botafogo precisa de um empate por até um gol ou de uma vitória para se garantir na segunda fase da Copa do Brasil.