Botafogo aposta na estreia de Enderson Moreira para voltar a vencer na Série B

O Botafogo deposita toda a sua esperança em Enderson Moreira, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2012 pelo Goiás. Está nas mãos dele tirar o clube carioca de perto da degola e recolocar na luta pelo acesso. O primeiro desafio será neste sábado, às 16 horas, na Arena Batistão, em Aracaju, contra o Confiança, pela 14.ª rodada.

Derrotado nas últimas duas rodadas e sem vencer há cinco jogos, o Botafogo soma 13 pontos, três a mais do que o Confiança, já dentro da zona de rebaixamento. A seca dos sergipanos é de sete jogos, incluindo o 0 a 0 diante do Londrina na rodada passada.

"Jogo sempre com a possibilidade do próximo jogo, de conquistar os três pontos. É nele que eu me aplico, dedico e acho que é importantíssimo", disse Enderson Moreira ao assumir o cargo que era antes ocupado por Marcelo Chamusca.

Nem bem chegou e Enderson Moreira terá que administrar alguns problemas no clube. O meia-atacante Chay, dono de seis gols na Série B, está com uma lesão na região lombar e é desfalque certo. Felipe Ferreira deve ser seu substituto. O zagueiro Kanu, enquanto isso, está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Lucas Mezenga deve assumir a posição.

Já o lateral-esquerdo Hugo, isolado por causa da covid-19, será substituído por Guilherme Santos. O volante Pedro Castro, por sua vez, está suspenso. Luís Oyama até voltou a treinar, mas não joga. Barreto e Matheus Frizzo devem formar dupla no meio de campo.

No Confiança, o técnico Rodrigo Santana deve promover a estreia de Madson. Contratado junto ao Goiás, ele já está regularizado e pode pegar a vaga de Bruno Sena. Na defesa, Isaque entra no lugar de Victor Salinas, que está suspenso e lesionado. Ainda no sistema defensivo, Marcelinho volta de suspensão e assume a lateral direita na vaga do improvisado Rafael Vila.

O departamento médico do Confiança está cheio com os zagueiros Nery Bareiro e Vitor Salinas, os laterais-direitos Caíque Sá e Leandro Silva, o meia Álvaro, o meia-atacante William Santana e o atacante Hernane Brocador. Luan Bueno e Robinho estão em transição.