Botafogo aposta na experiência continental de Bolívar na Libertadores

RIO - Sem jogar a Copa Libertadores desde 1996, o Botafogo sente falta de experiência neste tipo de competição. É por isso que o clube confia no trabalho do zagueiro Bolívar, que já venceu a competição sul-americana duas vezes na carreira, ambas com o Internacional, e vai em busca do tri agora com a camisa alvinegra.

"Por tudo que já vivi, em três Libertadores e dois títulos, foi muita coisa positiva. Joguei na altitude, na Argentina, no Uruguai, em campos com dimensões menores. Sei da dificuldade da competição e da seriedade das equipes. Mas o Botafogo está preparado, tenho certeza", garante Bolívar. O Botafogo, porém, ainda não está garantido na Libertadores. A equipe precisa passar pela fase preliminar, diante do Deportivo Quito, do Equador. A estreia será dia 29 e a equipe tem apenas três semanas para se preparar. Durante seis dias, o trabalho será em Saquarema.

"Será importante para conhecer bem os companheiros, treinar e fazer as refeições juntos. E é pré-temporada, não podemos medir esforços. Temos que render o máximo para colher os frutos na frente. Minha expectativa é muito boa", opina o zagueiro.