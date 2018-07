Botafogo aposta na força da torcida no Engenhão para voltar a vencer no Estadual

A equipe encerrou na manhã deste sábado a preparação para o duelo importante deste domingo. Com a confiança do treinador em seu potencial, o meia Tomas Bastos valorizou a oportunidade diante do Madureira e afirma esperar o apoio do torcedor para que o time volte a vencer.

"Temos que fazer o nosso dever de casa e sabemos da qualidade do Madureira. Temos que nos impor, colocar a bola no chão e ir pra cima. Não pode ser diferente e vamos buscar o resultado", avaliou o meia. "Com a ajuda da torcida nós somos mais fortes e contamos com eles para dar o nosso melhor dentro de campo. É um jogo muito importante e todo mundo aqui sabe disso. Temos a confiança do René e ele nos passou tranquilidade para jogar. Temos que entrar para ganhar em casa e buscar os três pontos", completou Tomas Bastos.

Botafogo e Madureira se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada do Estadual. O time alvinegro soma 30 pontos e ocupa a 2ª colocação do Carioca. Depois do Madureira, a equipe de René Simões encerra a fase classificatória diante do Macaé, também no Engenhão.