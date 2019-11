Botafogo aposta no fator casa para selar a sua permanência na elite

O Engenhão deve receber um grande público neste sábado, quando o Botafogo receberá o Internacional, a partir das 19 horas, para selar a sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 36.ª rodada.

Até o início da noite desta sexta-feira, 16 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada. A torcida está animada depois de o time ter vencido Corinthians e Chapecoense - ambos por 1 a 0 - e subido para a 13.ª colocação, com 42 pontos.

Se emplacar o terceiro resultado positivo seguido, o Botafogo chega aos 45 e poderia ser alcançado em pontos pelo Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento com 36, mas ficaria na frente no número de vitórias, que no momento é de 13 contra 7.

"A gente sempre falou da importância da torcida e, nessa reta final, ela nos abraçou. O torcedor tem feito umas festas lindas dentro de casa, nos apoiando do início ao fim. Novamente vamos precisar deles para conseguir a vitória", disse João Paulo.

O volante, inclusive, será uma das novidades em relação ao time que ganhou da Chapecoense, em Santa Catarina. Apesar de não estar totalmente recuperado das dores no cotovelo direito que o tiraram do último jogo, ele participou do treino desta sexta-feira e está confirmado. Por preocupação, ele pode ter seu braço enfaixado.

Outro reforço para o técnico Alberto Valentim é o lateral-direito Marcinho, recuperado de uma torção sofrida no joelho direito que o tirou de combate por três semanas. Por outro lado, o zagueiro Gabriel está suspenso e após dois jogos de fora, uma por suspensão e outra por opção técnica, Joel Carli volta. Ele será o companheiro de Marcelo Benevenuto.

"Eu mantive o Marcelo em Chapecó porque tive a chance de manter o time pela primeira vez. Além disso, todo elenco está cansado e temos que pensar neste tipo de revezamento, ainda mais quando você faz uma troca sem perder qualidade", explicou o técnico sobre o descanso de Carli, que é ídolo da torcida.