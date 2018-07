Botafogo apresenta 2 reforços e assina com Carleto

A terça-feira foi de apresentações e anúncios de reforços no Botafogo. O zagueiro Roger Carvalho e o meia Elvis, que já vinham treinando com o grupo, foram apresentados oficialmente. O lateral-esquerdo Thiago Carleto assinou contrato até o fim da temporada, e o lateral-direito Luís Ricardo treinou com o elenco - o jogador, porém, ainda não assinou o vínculo com o clube.

Carleto e Luís Ricardo pertencem ao São Paulo, mas não estavam nos planos de Muricy Ramalho. O lateral-esquerdo, que já treinava com o Botafogo, tem sido titular nos treinos comandados por René Simões. Já o lateral-direito terá que disputar posição com Gilberto, que voltou de empréstimo do Internacional e vem sendo escalado no time principal pelo técnico.

Apresentados oficialmente, Roger Carvalho enalteceu o Botafogo e a confiança que tem recebido de René Simões - o zagueiro já está com status de "xerife" do time. "É importante ter a confiança do treinador e dos companheiros de equipe. Isso é importante para realizar o trabalho e graças a Deus vem dando certo, com todo mundo enquadrado no projeto do clube", disse.

Já o meia Elvis afirmou que trabalha para buscar uma vaga na equipe titular, mas frisou que acatará a decisão de René caso fique no banco nas primeiras partidas do Carioca. "Claro que todo mundo quer jogar, mas o professor vai escolher quem está melhor no momento", comentou.