Botafogo apresenta Bill e Allison, dois primeiros reforços para 2015

Após se desfazer de boa parte do elenco rebaixado em 2014, o time do Botafogo começa a ser remontado. Nesta quinta-feira, os jogadores se apresentaram ao clube na sede social de General Severiano para dar início à pré-temporada. Na ocasião, foram apresentados oficialmente os dois primeiros reforços para esta temporada: o zagueiro Allison (ex-Paraná) e o atacante Bill (ex-Ceará).

"Eu vinha trabalhando muito forte no ano passado no Ceará. Espero fazer o mesmo aqui no Botafogo. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com presença do (Antônio) Lopes (gerente de futebol) e também do vice-presidente (Antonio Carlos Mantuano). Vai ser um grande ano para a gente aqui", afirmou o experiente Bill, de 31 anos, que tem grande chance de ser titular sob o comando do técnico René Simões.

O jovem Allison, de 21 anos, chega consciente da pressão para recolocar o time na Série A. "A responsabilidade cai sobre todos, mas apesar da pouca idade a gente tem de ter responsabilidades. Eu fico muito feliz de estar no Botafogo, mas eu espero jogar e mostrar meu trabalho. Espero botar o Botafogo de volta na Série A e também conquistar títulos, ainda não carimbei nenhum porque acabei de começar no futebol."