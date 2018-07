Botafogo apresenta dupla de zagueiros como reforços para a temporada de 2016

"Apresentamos hoje (segunda-feira) uma dupla de zaga. O Joel Carli, zagueiro argentino que joga pelo lado direito, e o Emerson, que é canhoto e joga pela lado esquerdo. Agora vai depender do Ricardo para saber se serão titulares ou não, mas a realidade é que são grandes jogadores", afirmou Antônio Lopes, gerente de futebol do Botafogo.

"O Emerson muitos conhecem, foi meu jogador no Avaí e todos sabem que é um zagueiro de qualidade. Já teve passagem pela seleção brasileira e acho que é umas das nossas boas contratações. O Joel Carli também já está conosco, foi um dos primeiros para vir. É um zagueiro argentino que atuava no Quilmes e também é um atleta de grande qualidade", acrescentou o dirigente.

Contente com a oportunidade de defender o time alvinegro, Emerson se mostra otimista para o ano de 2016, que surge após o título da Série B e retorno do time à elite do Campeonato Brasileiro.

"O Botafogo tem que sonhar alto até mesmo pela sua história. É um clube grande e o grupo que está sendo formado nesse ano não pode pensar diferente. Temos que pensar em título sim, em levantar a taça. Ano passado mostraram que foram capazes e podemos pensar dessa maneira para conseguir títulos esse ano também", comentou o zagueiro ex-Avaí.

Já o argentino vê com bons olhos poder disputar o Brasileirão. "Obviamente, quando me falaram do Botafogo, eu não duvidei. É uma equipe muito grande e que atua em um torneio conhecido internacionalmente. Me pareceu um desafio muito importante", disse Carli.

O atleta, no entanto, pretende se adaptar ao estilo de jogo praticado no país e promete maneirar no jogo duro. "Terei que trabalhar muito bem isso. Aqui a arbitragem é um pouco mais sensível e temos que prestar mais atenção", avaliou.

O Botafogo tem pouco menos de um mês de pré-temporada antes de estrear pelo Campeonato Carioca. O primeiro jogo do ano acontece no próximo dia 31 contra o Bangu, no estádio de Moça Bonita.