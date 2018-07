Botafogo apresenta e já relaciona zagueiro uruguaio

RIO - No Botafogo desde os primeiros dias de fevereiro, o zagueiro uruguaio Mario Risso vinha treinando com o grupo, mas ainda não havia sido apresentado oficialmente, pois o seu contrato não tinha sido regularizado. Assim, ele só concedeu a sua primeira entrevista coletiva pelo clube nesta sexta-feira, véspera do jogo com o Macaé, no Estádio de Moça Bonita, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, para o qual já foi relacionado pelo técnico Eduardo Hungaro, após os entraves burocráticos serem resolvidos.

"Sei que meus companheiros são todos muito bons. Estou muito contente pela partida de amanhã. Se entrar um tempo, vou fazer tudo da melhor maneira para que os companheiros me conheçam dentro de campo e tenham confiança. Vou deixar tudo em campo pelo Botafogo, que me deu a chance de vir para cá", disse. Mario Risso, de 26 anos, atuou no Defensor, do Uruguai, antes de chegar ao Botafogo. O jogador garante que já está ambientado ao clube, ajudado pelos também estrangeiros Lodeiro, Bolatti e Ferreyra.

O uruguaio festejou a chance de atuar no futebol brasileiro e espera ajudar o clube carioca a faturar o título da Copa Libertadores. "Estou muito contente de estar aqui e agradeço a todo o clube, que me recebeu muito bem. Vir para um clube como o Botafogo é muito importante. O futebol brasileiro tem grandes jogadores, estou muito contente que o Botafogo abriu as portas e me deu a chance de jogar. Quero chegar longe e ganhar a Libertadores, é um sonho de todos", afirmou.