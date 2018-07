Botafogo apresenta Pedro Rosa e Camacho como reforços para Série B O Botafogo apresentou no fim da tarde desta terça-feira dois reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Pedro Rosa e o meia Guilherme Camacho, que já vinham treinando com o elenco, prometeram brigar pela titularidade na equipe e foram incisivos ao dizer que a meta da temporada é devolver o time alvinegro à elite do Brasileiro.