Botafogo apresenta reforços para compensar debandada de jogadores

O Botafogo tem obtido bons resultados ao contratar uruguaios. Prova disso foi o sucesso que Loco Abreu e Lodeiro tiveram no clube. Menos badalados, os novos reforços esperam seguir os passos de sucesso de seus compatriotas. "Queremos fazer ainda melhor", afirmou Navarro. "Sabemos que não somos muitos conhecidos, mas também cheguei assim ao Olmedo (do Equador) e fui muito bem por lá."

Durante a apresentação, o diretor de futebol do clube, Antônio Lopes, comentou a contratação do técnico Ricardo Gomes, anunciada nesta quarta. "Entrevistamos vários treinadores e concluímos e que ele se encaixava melhor em nosso projeto. O perfil dele é de trabalhar com jogadores jovens e dará sequência no aproveitamento dos jovens da base, uma meta do Botafogo."

Ainda não há data para ocorrer a apresentação do treinador. O último clube que Ricardo Gomes treinou foi o Vasco há quatro anos, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Lopes, porém, garante que o treinador tem boas condições de saúde. Outro nome que deve ser apresentado é o do meia Rodrigo Lindonso, ex-Madureira, recém-contratado. O jogador, aliás, participou do treinamento desta quarta-feira, no estádio do Engenhão.