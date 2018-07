Botafogo aproveita folga nos jogos e já mira clássico O Botafogo vai ter uma grande vantagem sobre o Fluminense no clássico de domingo, no Engenhão, pela Taça Rio. Enquanto a equipe tricolor faz longa e cansativa viagem de ida e volta para a Venezuela, onde quarta-feira enfrenta o Zamora, pela Libertadores, o time alvinegro trabalha a semana inteira com foco no descanso e no trabalho tático.