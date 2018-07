Botafogo atropela a Portuguesa e volta a sonhar com vaga na Libertadores

RIO - O Botafogo não tomou conhecimento da Portuguesa, venceu facilmente por 3 a 0 e chegou aos 54 pontos no Campeonato Brasileiro, diminuindo a desvantagem para o São Paulo, que tem 59, na luta pela última vaga para a Copa Libertadores. Depois de cumprir seu papel na noite deste sábado, no Engenhão, os alvinegros torcem para que o Grêmio supere os tricolores paulistas, no Olímpico, neste domingo, para que mantenham chances concretas de retornar à competição continental depois de 17 anos.

Mais uma vez o garoto-sensação Bruno Mendes apresentou suas credenciais, anotando o gol inicial que se mostrou o lance decisivo para o triunfo, e ainda deu a assistência para o terceiro. Mas o destaque foi o jogo coletivo, com o trio de meias funcionando magistralmente.

A Lusa, que teve Marcelo Cordeiro expulso na metade da segunda etapa, se mostrou presa fácil ao perder pela 13.ª vez na competição e completar uma sequência de sete rodadas sem vencer. Como resultado, segue estacionada nos 40 pontos e seriamente ameaçada de rebaixamento, quatro pontos à frente da zona de queda.

Como consequência da vitória alvinegra, o Palmeiras não poderá ser rebaixado matematicamente neste domingo, mesmo que perca para o líder Fluminense, em Presidente Prudente.

Daqui a uma semana, o Botafogo vai visitar um Sport, na Ilha do Retiro, desesperado por uma vitória que o mantenha com chances de seguir na Série A. A Portuguesa, também no dia 18, recebe o Grêmio, no Canindé.

Foram poucos minutos até a abertura do placar. Fellype Gabriel tentou Andrezinho, mas o desvio da zaga serviu como assistência para Mendes. Livre, o rapaz fez seu sexto gol desde que chegou a General Severiano. A partir daí, o time da casa cedeu campo.

Nos contra-ataques, os botafoguenses eram muito perigosos. Toques rápidos, precisos, em profundidade do habilidoso meio de campo alvinegro davam grande dinamismo às transições defesa-ataque.

E Bruno converteu mais um tento que lhe foi tirado. Logo com dois minutos da segunda etapa, Márcio Azevedo fez ótimo cruzamento rasante, mas o bandeirinha anulou equivocadamente o lance quando Bruno tocou para as redes.

A supremacia alvinegra era absoluta. Antônio Carlos testou no pé do poste direito de Dida, seis minutos depois. Depois, Lodeiro pegou o rebote de Dida e finalizou sem ângulo, a bola correu sobre a linha e ninguém apareceu para empurrá-la para o gol.

Qualquer chance de reação da equipe paulista foi pelo ralo quando a arbitragem anotou consecutivamente duas faltas questionáveis de Marcelo Cordeiro. O capitão luso perdeu a cabeça e recebeu dois cartões seguidos para ir para o chuveiro mais cedo.

Na sequência, Fellype Gabriel desviou o cruzamento e achou o canto baixo esquerdo de Dida para ampliar e garantir o que já era uma vitória inquestionável àquela altura.

O time da casa ainda desperdiçou um pênalti com Andrezinho, que fizera grande jogada antes de ser derrubado por Dida. O goleiro, porém, se recuperou com a defesa da penalidade. Seedorf, que já havia entrado em campo, recuperado de lesão, consolou o companheiro.

Mas Vitor Júnior compensou. Após substituir Lodeiro, o meia, que teve problemas extracampo e estava relegado na equipe, recebeu bom passe de Mendes e finalizou com categoria para selar o placar final.

BOTAFOGO 3 X 0 PORTUGUESA

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Dória e Márcio Azevedo; Jadson, Renato (Rodrigo Dantas), Andrezinho, Lodeiro (Vitor Júnior) e Fellype Gabriel (Seedorf); Bruno Mendes. Técnico - Oswaldo de Oliveira.

PORTUGUESA - Dida; Luis Ricardo, Gustavo, Valdomiro e Marcelo Cordeiro; Rogério (Zé Antônio), Leo Silva, Boquita e Heverton (Diego Viana); Ananias e Bruno Mineiro (Diguinho). Técnico - Geninho.

GOLS - Bruno Mendes, aos 12 do primeiro tempo; Fellype Gabriel, aos 22, e Vitor Júnior, aos 46 do 2.º.

ÁRBITRO - Jailson Macedo de Freitas (BA).

CARTÃO AMARELO - Bruno Mineiro, Marcelo Cordeiro, Dida, Gustavo, Rogério.

CARTÃO VERMELHO - Marcelo Cordeiro.

RENDA - R$ 82.520,00

PÚBLICO - 3.870 pagantes (5.794 presentes).

LOCAL - Estádio João Havelange (Engenhão), no Rio.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo!

44min - GOOOOOOOOOOLL DO BOTAFOGO!! Depois de boa troca de passes com Bruno Mendes, Vitor Júnior recebe livre na área e coloca no canto de Dida.

43min - Vitor Júnior põe a bola no meio das pernas de Gustavo. Na sequência, o zagueiro puxa o atacante e recebe o amarelo.

41min - Alteração no Botafogo: sai Lodeiro, entra Vitor Júnior.

40min - Botafogo dominou todo o segundo tempo e não deu chances para a Portuguesa.

37min - Lucas faz ótima jogada pela direita e acha Seedorf sozinho na área. O camisa 10 bate, mas o zagueiro desvia para escanteio.

36min - Errou! Andrezinho bate no canto esquerdo, mas Dida acerta o canto e faz bela defesa!

35min - Pênalti para o Botafogo! Andrezinho faz bela jogada, passa por dois marcadores, com duas meia-luas, invade a área e é derrubado por Dida. Cartão amarelo para o goleiro.

34min - Alteração no Botafogo: sai Fellype Gabriel, muito aplaudido, entra Seedorf, voltando de lesão.

33min - Após bela triangulação, Fellype Gabriel arrisca, a bola desvia na zaga e sai para a linha de fundo.

31min - Lodeiro tenta cruzamento para área, mas Bruno Mendes cabeceia para fora. Tiro de meta para Dida.

28min - Com dois gols e vantagem e um homem a mais em campo, o Botafogo mantém a posse de bola e faz tempo passar.

24min - Na Portuguesa, entra Diego Viana no lugar de Héverton.

22min - GOOOOOOOOOOOOLL DO BOTAFOGO!! Renato cobra falta para área e Fellype Gabriel desvia de cabeça e amplia para os donos da casa.

20min - Marcelo Cordeiro faz falta dura sobre Fellype Gabriel e é punido com o amarelo. Após confusão e muita reclamação, o juiz aplica o vermelho e manda o lateral para o chuveiro mais cedo!

18min - Primeira troca na Portuguesa: entra Diguinho no lugar de Bruno Mineiro.

16min - Após jogada pela esquerda, Lodeiro fica com a bola, cai na área e pede pênalti. O juiz manda o lance seguir.

13min - Botafogo domina o segundo tempo, mas peca na finalização e não consegue matar o jogo.

10min - Andrezinho cobra escanteio e após bate-rebate, Lodeiro consegue bater cruzado, a bola rola em cima da linha, mas ninguém chega para empurrar para a rede. Pressão do Botafogo!

7min - Andrezinho cobra falta na cabeça de Antônio Carlos, o zagueiro sobe sozinho e manda no pé da trave! Quase o Botafogo amplia o placar!

5min - Andrezinho dá uma meia-lua no zagueiro, e, de perna esquerda, arrisca de fora um chute cruzado. Dida, sem problemas, faz a defesa.

1min - Márcio Azevedo cruza para Bruno Mendes, que completa de primeira para o fundo do gol. O bandeirinha, porém, assinala impedimento e o juiz anula o gol. Entretanto, o atacante estava em posição legal! Errou o juiz!

1min - Fellype Gabriel recebe na cara de Dida, mas Luis Ricardo chega prensando e a bola sai para escanteio.

0min - Começa a etapa final no Engenhão!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: Ameaçada pelo rebaixamento, a Portuguesa começou pressionando o Botafogo, mas, sem criatividade, pouco ameaçou o gol de Jefferson. Já a equipe carioca, conseguiu abrir o placar no início do jogo e administrou a primeira etapa. No final do primeiro tempo o time alvinegro ainda pressionou e criou boas situações de ataque, mas parou em boas defesas de Dida.

47min - Fim do primeiro tempo!

44min - Após troca rápida de passes, Lodeiro coloca na cabeça de Bruno Mendes, mas a bola sai desviada e vai para a linha de fundo.

40min - Fellype Gabriel tabela com Lodeiro e, de primeira, dá trabalho para Dida, que manda para escanteio.

38min - Após bate-rebate na área da Portuguesa, o Botafogo acaba não aproveitando o lance e não consegue ampliar o placar.

37min - Andrezinho tenta cobrança de falta ensaiada, manda por baixo, mas a defesa fica com a bola.

36min - Bruno Mineiro faz falta dura, no campo de ataque, e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

34min - Andrezinho bate escanteio e Dória cabeceia nas mãos de Dida.

33min - A Portuguesa está melhor em campo e tenta criar jogadas ofensivas para empatar o jogo.

29min - Bruno Mineiro toca de letra, no ar, para Ananias, o meia bate forte para o gol, mas sem direção. Tiro de meta para o Botafogo.

27min - Andrezinho cobra falta para área, mas Dória afasta para a Portuguesa.

24min - Marcelo Cordeiro bate falta, mas Jefferson afasta de soco.

22min - O Botafogo recua na partida e dá espaço para a Portuguesa jogar.

21min - Luis Ricardo avança pela direita, mas pega errado na bola, e manda direto para a linha de fundo.

18min - Em contra-ataque rápido, Bruno Mineiro recebe sozinho, na cara de Jefferson, mas o artilheiro dispara por cima, longe da meta.

16min - Após levar o gol, a Portuguesa tenta reagir na partida, mas, sem criatividade, pouco assusta o gol do Botafogo.

12min - GOOOOOOOOOOOOLL DO BOTAFOGO!! Após saída rápida pela direita, Fellype Gabriel acerta passe para Bruno Mendes, que sozinho, bate rasteiro, sem chances para Dida.

9min - Andrezinho lança boa bola para Lodeiro, mas o uruguaio bate fraco, fácil para a defesa de Dida.

8min - Botafogo faz uma boa triangulção até a bola chegar em Lucas, mas o lateral-direito pega mal na bola e manda nas mãos de Dida.

6min - Andrezinho arrisca de fora da área, mas manda ao lado do gol de Dida.

5min - Portuguesa começa melhor a partida, domina a posse de bola e tenta criar jogadas ofensivas.

2min - Marcelo Cordeiro tenta cobrança de escanteio, mas a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo.

0min - Começa o jogo no Engenhão!