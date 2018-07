Botafogo avaliará necessidade de concentrar atletas

De acordo com ele, esta será a segunda vez que o grupo se apresentará apenas horas antes da partida. "Houve o pedido antes do jogo contra o Madureira, quando os salários estavam atrasados em dois meses, e nós aceitamos, até pela característica deste grupo, que é sério, comprometido e amadurecido. Hoje estamos com a CLT (salários registrados em carteira de trabalho) em dia e com um mês de atraso do direito de imagem de alguns", explicou.

Ainda segundo Loureiro, o Botafogo pretende, mesmo quando conseguir zerar os débitos com os jogadores, estudar caso a caso a liberação da concentração. "Mesmo com tudo em dia, vamos continuar assim, analisando a cada jogo a necessidade de concentração. Eles têm consciência. Não vimos influência no jogo, achamos que o mais importante é o trabalho feito nos treinos."

O técnico Oswaldo de Oliveira concorda com a medida. "A concentração caminha para caducar, ser eliminada, ainda mais com um calendário congestionado como o nosso. Mas hoje ainda é necessária em alguns momentos. Falando particularmente do Botafogo, a equipe tem amadurecido de uma forma que nos jogos que não tiveram concentração, jogaram tão bem ou melhor do que quando houve."