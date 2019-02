Botafogo bate Campinense, avança na Copa do Brasil e espanta má fase

O Botafogo espantou o fantasma da eliminação precoce na Copa do Brasil ao vencer o Campinense, por 2 a 0, nesta quarta-feira a noite, no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela primeira fase da competição nacional. Embora pudesse empatar, o time carioca foi superior, mereceu a vitória e agora espera o vencedor do confronto entre Ypiranga-AP e Cuiabá.

Havia uma desconfiança em relação ao êxito do Botafogo porque ano passado caiu logo na primeira fase ao ser derrotado por 2 a 1, de virada, para o Aparecidense-GO. Além disso, o time não foi bem no início deste ano na Taça Guanabara, eliminado de forma precoce no primeiro turno do Campeonato Carioca.

Com seu time titular, o Botafogo sempre teve o domínio das ações diante de um adversário forte fisicamente e que tentava os contra-ataques para marcar. O primeiro gol carioca saiu aos 32 minutos, após levantamento na pequena área e o desvio de cabeça de Rodrigo Pimpão.

O Botafogo ainda teve outras chances para ampliar, mas o goleiro Wagner Coradin saiu duas vezes nos pés dos atacantes botafoguenses. A primeira na dividida com Kieza e a segunda com Rodrigo Pimpão. O Campinense só ameaçou num chute cruzado de João Paulo aos 45 minutos e que Gatito Fernández espalmou para o lado.

No segundo tempo, o Campinense precisava sair para o jogo. Mas levou um duro golpe aos oito minutos, quando Alex Santana fez um golaço. Ele ajeitou a bola na frente da área, chutou forte e acertou o ângulo. A partir daí não houve mais reação do time paraibano. O Botafogo aproveitou e administrou a vantagem, não sofrendo pressão do adversário.

FICHA TÉCNICA

CAMPINENSE 0 x 2 BOTAFOGO

CAMPINENSE - Wagner Coradin; Neilson, Henrique Mattos, Richardson e João Victor; Cléber, Romeu (João Vitor), Gustavo (Dênis) e João Paulo; Warlei e Lopeu (Cleiton). Técnico: Francisco Diá.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Jonathan; Jean (Alan Santos), Alex Santana e Luiz Fernando; Rodrigo Pimpão (Leandro Carvalho), Erik e Kieza (João Paulo). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Rodrigo Pimpão, aos 32 minutos do primeiro tempo, Alex Santana, aos 8 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Henrique Mattos, João Vitor e Lopeu (Campinense); Joel Carli, Marcinho, Alan Santos e Jean (Botafogo).

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Amigão, em João Pessoa (PB).