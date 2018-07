Botafogo bate Cruzeiro em reencontro com Joel Santana Sem criatividade e com uma clara dependência do meia Montillo, o Cruzeiro parou diante da defesa do Botafogo, que impôs ao time mineiro a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0, na noite deste sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). O duelo marcou o reencontro do técnico Joel Santana com a equipe carioca, que ele enfrentou pela primeira vez desde quando foi demitido do clube.