Botafogo bate Lusa, mantém sonho e ajuda o Palmeiras O Botafogo não tomou conhecimento da Portuguesa, venceu facilmente por 3 a 0 e chegou aos 54 pontos no Campeonato Brasileiro, diminuindo a desvantagem para o São Paulo, que tem 59, na luta pela última vaga para a Copa Libertadores. Depois de cumprir seu papel na noite deste sábado, no Engenhão, os alvinegros torcem para que o Grêmio supere os tricolores paulistas, no Olímpico, neste domingo, para que mantenham chances concretas de retornar à competição continental depois de 17 anos.