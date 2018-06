Botafogo bate Macaé, vence a primeira e entra na briga pela liderança do Grupo C

Depois de dois empates, o Botafogo conseguiu a sua primeira vitória na Taça Guanabara, nesta quinta-feira, ao bater o Macaé, por 2 a 1, no Moacyrzão. O resultado deixou o time botafoguense na segunda posição do Grupo C, com cinco pontos, um atrás do líder Boavista. Eles vão brigar pela ponta no próximo domingo, pela quarta rodada, no Engenhão.

+ TEMPO REAL: Confira a narração da partida

+ Veja a tabela do Campeonato Carioca

Esta também foi a primeira vitória do técnico Felipe Conceição, que substituiu Jair Ventura. Além disso, também quebrou um jejum do Botafogo, que não vencia há sete jogos, desde 8 de novembro do ano passado. O Macaé está em terceiro lugar, com quatro pontos.

Atuando com três zagueiros, o Macaé, mesmo como mandante, ficou mais na defesa. O Botafogo foi melhor, tentando chegar ao seu gol, e teve duas boas chances na etapa inicial. A primeira aos sete minutos, quando Luiz Fernando desviou de cabeça e Andrei fez grande defesa. A segunda, aos 23 minutos, quando Leo Valencia achou Luiz Fernando pela esquerda. Ele fez a batida rasteira e a bola explodiu no pé da trave.

O segundo tempo foi mais movimentado e com gols. Aos quatro minutos, Jefferson salvou o Botafogo em um chute forte de Carlinhos que ele mandou para escanteio O Botafogo abriu o placar aos seis, quando Leo Valencia percebeu Arnaldo fechando em diagonal e fez o passe perfeito. Arnaldo só desviou na saída do goleiro.

Com o Botafogo em vantagem, Jefferson voltou a salvar o time aos nove, após um cabeceio à queima-roupa de Admilton, que ele defendeu com a mão esquerda. De tanto insistir, o Macaé empatou aos 24 minutos. Após cruzamento da direito, Pipico subiu na pequena área e testou forte, sem chances para o goleiro.

O jogo ficou aberto e o time botafoguense voltou a ficar na frente. Desta vez o autor da jogada do gol foi Rodrigo Pimpão, que, pela direita, fez o cruzamento na cabeça de Brenner, que desviou para as redes aos 28 minutos.

A partir daí, aconteceram várias alterações, mesmo porque o Botafogo mostrava sinais de cansaço. O regulamento ajudou, porque podem ser feitas até cinco trocas por cada time. Por conta das mudanças, o time alvinegro se preservou e conseguiu segurar a importante vitória.

No domingo, o Macaé volta a campo para enfrentar a Portuguesa, às 16h30. No mesmo dia e horário o Botafogo vai receber no Engenhão o Boavista, atual líder do Grupo C.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 1 X 2 BOTAFOGO

MACAÉ - Andrey; Marcelo, Admilton, Igor João, Luis Felipe (Willian) e Matheus Oliveira (Lucas Gabriel); Charles (Neto), Lepu, Alex (Luan) e Carlinhos (Matheus Barcelos); Pipico. Técnico: Josué Teixeira.

BOTAFOGO - Jefferson; Arnaldo (Luis Ricardo), Marcelo (Kanu), Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Leo Valencia (Dudu Cearense) e Rodrigo Pimpão (Renatinho); Luiz Fernando e Brenner (Ezequiel). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Arnaldo, aos seis, Pipico aos 24, e Brenner, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique.

CARTÕES AMARELOS - Admilton e Lucas Gabriel (Macaé). Luiz Fernando e Brenner (Botafogo).

RENDA - R$ 55.380,00.

PÚBLICO - 2.239 pagantes (2.639 total).

LOCAL - Estádio Moacyrzão, em Macaé.