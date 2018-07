Botafogo bate Novorizontino em Ribeirão Preto e vence a 1ª no Paulistão

O Botafogo conheceu neste sábado à noite a sua primeira vitória neste Campeonato Paulista. No estádio Santa Cruz, o time de Ribeirão Preto bateu o Novorizontino por 2 a 1, em partida válida pela segunda rodada. A equipe vinha de derrota por 1 a 0 para o Palmeiras na estreia, enquanto o adversário de Novo Horizonte abriu sua campanha superando o São Bernardo por 3 a 2.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos três pontos no Grupo A. O Novorizontino, por sua vez, estacionou nos três pontos no Grupo C, igualado com o Palmeiras.

O técnico Moacir Júnior, do time da casa, já surpreendeu logo na escalação ao colocar Francis entre os titulares. O atacante é um antigo xodó da torcida, que acertou sua volta ao Botafogo depois de passar por Joinville e Boa. Ele veio emprestado do Vitória de Guimarães, de Portugal, até o final da temporada.

O atacante era quem mais se movimentava na sua reestreia, minutos antes da rede balançar pela primeira vez. Numa jogada pela esquerda, Bileu insistiu contra dois jogadores na marcação e, cansado, errou no cruzamento. A bola atravessou o bico da grande área, viu Marcão fazer um corta-luz e ficou na frente de Rafael Bastos, que pegou de primeira, com a parte de fora do pé, para marcar aos 16 minutos.

Quando a bola rolou na etapa final, logo aos sete minutos, o zagueiro Guilherme Teixeira recuou mal a bola para o goleiro Tom, que tentou dominar e também falhou. Oportunista, Francis dividiu com o goleiro, sozinho, e empurrou a bola para o fundo das redes. No lance seguinte, o Novorizontino diminuiu com Alexandro. Ele recebeu um cruzamento da esquerda de João Lucas e tocou com a coxa para o gol aos nove minutos.

Na próxima quarta-feira, o Botafogo recebe a Ponte Preta em Ribeirão Preto pela terceira rodada. Mais uma vez no estádio Santa Cruz, o time de Moacir Júnior irá a campo às 19h30. No mesmo dia e horário, o Novorizontino encara o Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo. Os dois jogos irão definir a liderança dos Grupos A e C, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 NOVORIZONTINO

BOTAFOGO - Neneca; Samuel Santos, Gualberto (Filipe), Matheus Mancini e Fernandinho; Marcão Silva, Bileu, Diego Pituca e Rafael Bastos; Francis (Vitinho) e Marcão (Serginho). Técnico: Moacir Júnior.

NOVORIZONTINO - Tom; Moacir (Railan), Domingues, Guilherme Teixeira e João Lucas; Éder, Henrique Santos (Everaldo) e Fernando Gabriel; Roberto, Alexandro (Nilson) e Cléo Silva. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Rafael Bastos, aos 16 minutos do primeiro tempo; Francis, aos 7, e Alexandro, aos 9 do segundo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Santos e Diego Pituca (Botafogo); Domingues e João Lucas (Novorizontino).

PÚBLICO - 3.569 pagantes.

RENDA - R$ 44.760,00.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).