Botafogo bate o Linense no Paulistão e chega à 6.ª vitória em casa

RIBEIRÃO PRETO - O Botafogo confirmou ser o bicho papão dentro do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Neste sábado, na abertura da 14.ª rodada do Campeonato Paulista, venceu o Linense por 3 a 0, chegando à sua sexta vitória em sete jogos. Por enquanto aparece, de novo, em quarto lugar, com 25 pontos, deixando o time de Lins com 21, na oitava colocação.

A vitória manteve a invencibilidade do Botafogo dentro de casa - só empatou com o Corinthians. E a campanha parece deixar quase certa uma vaga na segunda fase.

Com o retrospecto positivo, o Botafogo não mudou o esquema 3-5-2 sempre utilizado pelo técnico Marcelo Veiga. O Linense, que fora já tinha vencido três vezes, entrou armado no ortodoxo 4-4-2. Aos 14 minutos, o time da casa abriu o placar. Zé Antônio cobrou falta na frente da grande área com muita força. A bola desviou na defesa e mudou a sua trajetória, "matando" o goleiro Leandro Santos.

Daí o jogo ficou como o Botafogo queria. O Linense teve que sair um pouco, principalmente com os laterais Bruno Ribeiro e Tarracha, e deixou espaços para os contra-ataques botafoguenses. A melhor chance para ampliar o placar, porém, foi de novo em uma falta cobrada por Zé Antônio, da intermediária. Ele soltou a bomba e Leandro Santos rebateu para frente.

Na volta para o segundo tempo, Marcelo Veiga reforçou a sua marcação tirando o atacante Francis para a entrada do volante André. Com isso chamou para o seu campo defensivo o visitante. Correu riscos. Mas ficou aliviado aos 10 minutos, quando saiu o segundo gol. Daniel Borges recebeu a bola na meia-lua da grande área, ajeitou de perna direita e bateu de esquerda. A bola subiu e morreu no ângulo de Leandro Santos.

O Linense não mostrou força para reagir, mesmo com as entradas no ataque de Daniel Lovinho e João Sales. E, aos 46 minutos, o time da casa ampliou. Daniel Borges recebeu a bola sozinho na frente do goleiro, que foi driblado no lance. O volante bateu de perna esquerda e saiu para comemorar o terceiro gol.

Na próxima quarta-feira, pela 15.ª rodada, o Botafogo vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta. Em Lins, o Linense vai receber o União Barbarense.

BOTAFOGO 3 x 0 LINENSE

BOTAFOGO - Rafael; Igor, Cris e Preto Costa; Daniel Borges, César Gaúcho, Zé Antônio (Gilmak), Danilo Bueno e Fábio Gama (Paulo Roberto); Francis (André) e Nunes. Técnico: Marcelo Veiga.

LINENSE - Leandro Santos; Bruno Ribeiro, Álvaro, Fábio Lima e Tarracha; Leanderson (Conrado), Leandro Brasília, Thiaguinho (Daniel Lovinho) e Lenílson; Fernandinho e Fábio Lopes (João Sales). Técnico: Bruno Quadros.

GOLS - Zé Antônio, aos 14 minutos do primeiro tempo; Daniel Borges, aos 10 e aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Bueno, Daniel Borges, André, Gilmak e Fábio Gama (Botafogo). Leanderson (Linense).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

RENDA - R$ 62.818,00.

PÚBLICO - 4.150 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).