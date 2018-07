Botafogo bate o Mirassol e evita o rebaixamento

Assim, o Botafogo encerra sua participação no Paulistão na 13.ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Mirassol fica na sétima posição, com 30, e nas quartas de final terá como adversário o Palmeiras. Com a derrota diante da Ponte Preta, por 2 a 1, o time palmeirense terminou essa fase na segunda colocação. A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai definir a data e o horário do jogo em reunião nesta segunda-feira, em São Paulo.

Precisando da vitória, o Botafogo dominou o jogo durante a maior parte do tempo e pressionou bastante o Mirassol, que, já classificado, optou por poupar seus jogadores.

Ainda ameaçado pelo rebaixamento, o time da casa abriu o placar com Anselmo. Aos 35 minutos, Andrezinho cruzou da esquerda e o atacante desviou de cabeça para colocar o Botafogo em vantagem.

Na etapa final, o Botafogo priorizou as jogadas de contra-ataque e conseguiu marcar mais duas vezes para consolidar de vez sua manutenção na elite estadual por mais um ano. Aos 20 minutos, Anselmo ampliou a vantagem cobrando pênalti. Sete minutos depois, o artilheiro da tarde fechou o placar e decretou a vitória do time mandante ao tocar na saída do goleiro Fernando Silva.

BOTAFOGO - 3 - Julio César; Dida, Demerson, Gabriel e Andrezinho; Leandro Carvalho, Chicão, Rodrigo Soares e Pablo Escobar (Paulinho); Assisinho (Assis) e Anselmo (João Vitor). - Argel Fucks.

MIRASSOL - 0 - Fernando Silva; Diogo Henrique, Danilo e Luiz Henrique (Arnaldo); Fabinho Capixaba (Munhoz), Otacílio, Leandro Almeida, Vitor Palito e Renato Peixe; Marcelinho e Guilherme (Vitor Henrique). - Ivan Baitello.

Gols - Anselmo, aos 35 minutos do primeiro tempo, aos 20 e aos 27 do segundo. Cartões amarelos - Pablo Escobar, Luiz Henrique, Danilo e Leandro Almeida. Árbitro - Leandro Bizzio Marinho. Renda - R$ 30.095,00. Local - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

