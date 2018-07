Botafogo bate Paulista e encerra sequência negativa

A última vitória do Botafogo aconteceu na segunda rodada, sobre o XV de Piracicaba, pelo placar de 2 a 1. De lá para cá, foram seis derrotas seguidas. Mesmo com o resultado, a equipe não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e segue na 17.ª posição, com seis pontos. O Paulista, por sua vez, chegou à quarta derrota seguida, mas segue na briga pela classificação, com 13 pontos.

Apesar de atuar fora de casa, o Botafogo assumiu o comando no início da partida e obrigou o goleiro Vágner a fazer três grandes defesas em finalizações de Léo Gonçalves, André Dias e Marcos Aurélio. Na última, o defensor dos visitantes aproveitou falha da defesa e, de frente para o gol, bateu em cima do goleiro.

No segundo tempo, o time da casa mudou de postura e voltou mais agressivo. Logo aos três minutos, Reinaldo arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Juninho. No restante do tempo, o Paulista não conseguiu transformar a empolgação em criatividade e sucumbiu à defesa botafoguense.

No final, os visitantes conseguiram marcar. Aos 41 minutos, o árbitro viu toque de mão de Samuel Xavier, após cruzamento de Alex Barros e marcou pênalti. Na cobrança, o meia Léo Gonçalves bateu com tranquilidade e ajudou o Botafogo a se reencontrar com as vitórias no Paulistão.

O Paulista volta a campo na décima rodada contra o Linense, no próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. No mesmo dia, porém às 18h30, o Botafogo encara o Corinthians, no Pacaembu, em São Paulo.

PAULISTA 0 X 1 BOTAFOGO

PAULISTA - Vágner; Samuel Xavier, Diogo, Diego Ivo (Júnior Alves) e Reinaldo; Madson, Wellington (Chiquinho), Diego Barboza (Cassiano) e Dener; Rychely e Renan Marques. Técnico: Sérgio Baresi

BOTAFOGO - Juninho; Alessandro, Marcos Aurélio, Marquinhos e Alex Barros; Daniel Paulista, Leandro Carvalho, Léo Gonçalves e Camilo (Álvaro); André Dias (Clebinho) e Taubaté (Fabinho). Técnico: Vágner Benazzi

GOL - Léo Gonçalves, aos 41 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Léo Gonçalves, Alex Barros, Daniel Paulista, Fabinho, Cassiano e Diogo

CARTÃO VERMELHO - Samuel Xavier

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati

RENDA e PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí