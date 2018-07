Botafogo bate XV de Piracicaba e chega à primeira vitória no Paulista

RIBEIRÃO PRETO - O Botafogo conseguiu se reabilitar da goleada sofrida diante do São Paulo, por 4 a 0, na estreia e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista na tarde desta quarta-feira, quando venceu o XV de Piracicaba, por 2 a 1, no Estádio Santa Cruz, pela segunda rodada. Talles Cunha e Gustavo Bastos marcaram para os donos da casa, enquanto Toninho descontou para os visitantes.

A vitória fez o time de Ribeirão Preto respirar e somar os primeiros três pontos na competição, aparecendo na zona intermediária da tabela. Por outro lado, o XV de Piracicaba segue com apenas um ponto, conquistado no empate diante do Santos, por 1 a 1.

Após ser goleado na estreia, o Botafogo começou em cima do XV de Piracicaba e abriu o placar logo aos sete minutos. Talles Cunha recebeu passe de Camilo, girou em cima do zagueiro e bateu com força, no ângulo de Gilson.

O time de Piracicaba foi em busca do empate e criou suas principais jogadas pelas laterais, mas sem muito sucesso. O Botafogo chegou a marcar o segundo com Luís Ricardo, mas o árbitro assinalou falta do atacante.

Em vantagem no placar, o Botafogo voltou para o segundo tempo muito recuado e deu espaço para o XV de Piracicaba, que passou a dominar a partida. De tanto pressionar, o visitante empatou aos 23 minutos. Toninho aproveitou cobrança de falta e desviou de cabeça.

O gol sofrido acordou o time de Ribeirão Preto, que quase ficou em vantagem na sequência, quando Taubaté acertou o travessão. Aos 36 minutos, Léo Gonçalves bateu com força e Gilson rebateu. A bola sobrou para Lucas Dantas, que cruzou na cabeça de Gustavo Bastos. O zagueiro aproveitou falha do goleiro e desviou para o gol.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Botafogo faz o clássico "Come-Fogo" diante do Comercial, novamente no Estádio Santa Cruz, às 19h30. No mesmo horário, o XV de Piracicaba recebe o Bragantino, no Barão de Serra Negra.

FICHA TÉCNICA:

Botafogo 2 x 1 XV de Piracicaba

Botafogo - Márcio; Thiago Ulisses, Cris, Gustavo Bastos e Paulinho; Gil Baiano, Alex, Emerson e Camilo (Léo Gonçalves); Luís Ricardo (Taubaté) e Talles Cunha (Lucas Dantas). Técnico - Lori Sandri.

XV de Piracicaba - Gilson; Vinícius Bovi, Toninho, Diego Borges e Alex Cazumba; Adilson Goiano, Marcus Vinícius Lima (Gustavo Savoia), Ricardinho e Anaílson (André Cunha); Paulinho e Vinícius Reis (Glauber). Técnico - Moisés Egert.

Gols - Talles Cunha aos sete minutos do primeiro tempo. Toninho, aos 23, e Gustavo Bastos aos 36 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Thiago Luis Scarascati.

Cartões amarelos - Paulinho, Gustavo Bastos, Márcio e Toninho.

Público - 1.342 pagantes.

Renda - R$ 21.612,00.

Local - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).