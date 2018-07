Botafogo busca a vitória em reencontro com Joel Santana Quis o destino que uma série de coincidências marcasse o encontro entre Cruzeiro e Botafogo, neste sábado, às 18h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). A partida marca o reencontro do técnico Joel Santana, agora à frente do time mineiro, com seus antigos comandados. Em especial com Loco Abreu, com quem teve picuinhas quando trabalhava no clube alvinegro carioca.