Botafogo busca quinta vitória seguida para continuar caçada pelo G-4 da Série B

O Botafogo chega para o confronto direto contra o Operário nesta quinta-feira, às 21h30, no Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada, embalado por quatro vitórias seguidas e sem levar gols há 360 minutos na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sem dúvida nenhuma, o grande mérito de tudo que tem acontecido em termos defensivos é mérito da equipe toda, principalmente quem joga mais à frente. (...) Eles têm crescido muito e dado muita consistência para a equipe de maneira geral. Defensivamente a gente está bem consistente e isso é importante para uma competição de pontos corridos, tão difícil e complicada como é a Série B", disse Enderson Moreira, técnico do Botafogo.

Com a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, o Botafogo chegou aos 25 pontos. O Operário, por sua vez, superou o Remo por 1 a 0 e acumula 24 pontos.

No Botafogo, o atacante Chay sentiu fadiga muscular e será poupado. Ele é o artilheiro do Botafogo com sete gols, dois a menos do que o goleador máximo da Série B, Edu, do Brusque. Na vaga de Chay, Rafael Moura pode ganhar uma chance.

No Operário, o técnico Matheus Costa não terá o meia Leandrinho (ruptura do ligamento do joelho). Já o zagueiro Fábio Alemão (terceiro amarelo) e o volante Rafael Chorão (expulso) estão suspensos.

O lateral-direito Lucas Mendes, por outro lado, se recuperou de uma lesão na coxa e deve ficar à disposição. Outra novidade é o meia-atacante Rafael Oller, que volta de suspensão. O lateral-esquerdo Djalma Silva, por sua vez, se recuperou de uma lesão muscular na coxa. Já o meia Rafael Longuine foi regularizado e é uma das opções.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO X BOTAFOGO

OPERÁRIO - Simão; Tibagi, Reniê, Rodolfo Filemon e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo Santos e Cleyton (Rafael Oller); Thomaz, Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão. Técnico: Matheus Costa.

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro e Marco Antônio; Rafael Moura, Diego Gonçalves e Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).