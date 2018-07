Botafogo busca reabilitação contra lanterna Atlético-PR Três jogos sem vencer, dois gols em três partidas e o Botafogo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Na teoria, o adversário do jogo deste sábado é sob medida, o lanterna Atlético Paranaense, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Mas o técnico Caio Júnior tem sérios problemas para armar o time e um novo tropeço começa a esquentar a sua cadeira no clube.