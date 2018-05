Botafogo busca reabilitação contra o Vitória por estabilidade no Brasileirão

O Botafogo busca se reabilitar no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, quando enfrenta o Vitória, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada. O time carioca vem de derrota para o América-MG e procura mais estabilidade e menos oscilações na competição.

O desempenho de altos e baixos rendeu oito pontos ao time alvinegro, que ocupa posição intermediária na tabela de classificação. Até aqui são duas vitórias, dois empates e duas derrotas, que impede que o time se estabeleça nas primeira posições.

Para o técnico Alberto Valentim, um dos fatores necessários para o Botafogo evoluir dentro na competição é a melhora no aproveitamento do ataque. Com seis gols marcados em seis jogos disputados, a equipe carioca ainda tem dificuldade para balançar as redes dos rivais.

"Não é da boca para fora que precisamos melhorar todo dia. Estamos tentando nos fortalecer e esperamos fazer um bom campeonato. O desafio é nos mantermos o mais alto possível no Brasileiro", afirmou Alberto Valentim, que completou 100 dias no clube carioca, pelo qual já conquistou um título: o Campeonato Carioca.

Com o fraco desempenho ofensivo, Alberto Valentim estuda mudanças na frente. O treinador não confirmou a escalação, mas pode promover a entrada do uruguaio Aguirre ou então de Kieza. Renatinho pode perder a vaga, assim como Gilson, que deve ser substituído por Moisés na lateral esquerda. Recuperado de lesão recentemente, Moisés já entrou no decorrer do último jogo e agrada o comandante.

O que Alberto Valentim confirmou foi a estreia do zagueiro Yago, ex-Corinthians, que entra na vaga de Joel Carli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio, Leandrinho está recuperado de lesão, mas ainda não reúne condições físicas para voltar aos gramados e segue fora.