Botafogo busca reação contra Bahia e defende o pescoço de Mancini

O Botafogo estará diante de um dilema nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio. Ou vence o ameaçado Bahia, em jogo que começa às 22 horas, e se distancia um pouco da zona de rebaixamento do Brasileirão, ou deve ter outro técnico na rodada do fim de semana. O time vem de três derrotas na competição e Vagner Mancini dificilmente resistiria à pressão no caso de um novo revés.

Ele se diz tranquilo e convicto de que faz o melhor possível pelo clube. Não é a opinião de muitos torcedores e vários conselheiros do Botafogo. Já na semana passada houve um movimento na sede alvinegra a favor de sua demissão. Para se manter no cargo, a vitória contra o Bahia é fundamental.

Vagner Mancini teve nesta terça boas notícias para montar o time. Como tem sofrido com uma penca de desfalques nas últimas rodadas, soube que deverá contar com cinco dos ausentes nos jogos anteriores. O atacante Emerson, recuperado de uma amidalite, seria o principal reforço. A escalação dele depende de uma nova avaliação que vai ser feita nesta quarta. Mas os médicos do Botafogo estão otimistas.

No meio, Airton volta após cumprir suspensão, enquanto que o lateral-esquerdo Junior Cesar, que passou por problemas particulares, é outro à disposição de Mancini. O técnico também pode optar por Bolatti, que ficou fora do jogo contra o Internacional (derrota por 2 a 0, no último domingo) por causa de uma cláusula contratual que o impedia de atuar - ele está emprestado pelo clube gaúcho.

No Bahia, que luta para fugir da degola, o técnico Gilson Kleina resolveu barrar dois importantes titulares. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense, o treinador mudou a forma de pensar sua equipe titular e deve deixar no banco os experientes Titi (zagueiro) e Fahel (volante) que cumpriram suspensão no bom triunfo.

"Fahel e Titi são grandes jogadores, mas preciso pensar no Bahia e vou manter os que estiverem em melhor momento", justificou Kleina.

O jogo contra o time carioca é considerado pelo treinador como "uma decisão" e um bom resultado no Maracanã "é muito importante para as pretensões do Bahia no campeonato". "Temos de ter equilíbrio para conseguir trabalhar e conquistar o triunfo", avaliou.

O Bahia ocupa a penúltima posição com 20 pontos, mas pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada por estar a apenas um ponto do Palmeiras, o primeiro fora do grupo dos quatro últimos colocados.