Botafogo busca se reerguer após derrota no Sergipe A inesperada derrota para o River Plate-SE, pela Copa do Brasil, deu uma forte abalada nas estruturas do Botafogo. O gerente de futebol Anderson Barros, ainda no vestiário, após o jogo em Aracaju, cobrou fortemente o elenco, disse que a diretoria manteve a base do ano passado e se esforça para manter os compromissos com os jogadores em dia.