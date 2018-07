Botafogo busca virada para avançar às semis na Copa do Brasil

Um bom desempenho na Copa do Brasil pode ser uma salvação para o ano do Botafogo, que vive uma grande crise financeira e luta para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time carioca enfrenta o Santos nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelas quartas de final, e não será uma tarefa fácil. A equipe vai precisar reverter a derrota por 3 a 2 sofrida no primeiro jogo e, ainda, superar alguns desfalques.

O técnico Vagner Mancini, que não contava com os meias Aírton e Fabiano, contundidos, recebeu mais dois desfalques de última hora. O lateral-esquerdo Junior César e o zagueiro André Bahia sentiram fadiga muscular e nem sequer viajaram para São Paulo.

"Tem muita gente de fora e teremos que usar algumas peças que até então não tinham entrado ou que jogaram pouco. Mas a confiança minha e da comissão técnica nesses atletas é total", afirmou o treinador.

Por outro lado, o time pode ter o retorno do goleiro Jefferson, que estava com a seleção brasileira. Mas se não puder contar com ele, Vagner Mancini confia nos arqueiros reservas. "O goleiro é o que menos me preocupa. O Helton (Leite) fez um grande jogo com o Corinthians, o Andrey está voltando da seleção olímpica, o Jefferson da seleção principal depois de pegar o pênalti do Messi e espero contar com ele", explicou.

Apesar das dificuldades, os jogadores do Botafogo estão unidos para buscar a vitória no Pacaembu e acreditam que um resultado positivo na Copa do Brasil ainda pode dar mais motivação para a sequência do Brasileirão.