Botafogo busca vitória contra Atlético-PR para confirmar boa fase no Brasileirão

O Botafogo quer confirmar a boa fase no Campeonato Brasileiro - vem de duas vitórias (Fluminense e Sport) e um empate com sabor de vitória (Atlético Mineiro) nas últimas rodadas - diante do Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 15.ª rodada.

O técnico Jair Ventura espera encontrar um adversário muito difícil, empurrado pela pressão do torcedor rubro-negro e acostumado com a grama sintética de sua arena, que torna o ritmo do jogo mais rápido devido à velocidade da bola. Mas o treinador exaltou a boa fase do time botafoguense e apostou em um bom resultado mesmo fora de casa.

"Jogo complicado, uma boa equipe. A torcida faz uma pressão muito grande lá. Um pouco diferente mesmo de jogar na grama (sobre o piso sintético). Não é uma desculpa caso perca. A gente está num bom momento no Brasileiro, mas quanto mais pontos, melhor. O nosso objetivo é buscar a vitória", afirmou Jair Ventura.

A boa fase da equipe alvinegra carioca não se limita à competição nacional. Na Copa Libertadores, o time venceu a partida de ida contra o Nacional, do Uruguai, fora de casa - por 1 a 0 - e deu um grande passo para avançar às quartas de final do torneio sul-americano. O time pode até empatar no Rio e mesmo assim estará classificado.

O momento positivo é festejado pelo grupo. O volante Rodrigo Lindoso se diz bastante tranquilo para a sequência da temporada. Ele acredita que a união e a humildade do elenco são aspectos importantes para os bons resultados que o Botafogo tem apresentado.

"Participei quando estávamos na segunda divisão e no ano passado conseguimos a classificação para a Libertadores. Me dá tranquilidade, mas também responsabilidade para buscar ainda mais. Essa equipe merece um título no fim do ano e procuro dar a minha parcela para que isso aconteça. Sempre com os pés no chão e focado para que isso aconteça", declarou o jogador.

Apesar do bom ambiente e da confiança, o Botafogo terá desfalques para enfrentar o desafio de derrotar o Atlético Paranaense em seus domínios. O lateral-direito Arnaldo (que sofreu uma contusão na coxa direita) e goleiro paraguaio Gatito Fernández (se recuperando de um corte no joelho) estão fora da partida.

Outro goleiro, Helton Leite, sofreu um corte na cabeça ao dividir uma bola com Vinícius Tanque em um treino da equipe e também está fora do jogo. Para o seu lugar, Jair Ventura confirmou a ida de Saulo para o banco de reservas em Curitiba - Jefferson continua como titular.

O meia Bruno Silva, que esteve afastado por sentir dores no músculo posterior da coxa direita, treinou nesta semana, mas ainda pode ser poupado pela comissão técnica para evitar uma nova lesão.