Botafogo busca vitória contra o América-MG e fim de ruído entre direção e elenco

Há três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai receber o América-MG, às 11 horas deste domingo, no Engenhão. O time carioca está em disputa contra o rebaixamento no torneio, por isso a diretoria do clube abaixou os preços dos ingressos e espera bom público na partida.

Em campo, o efeito da troca de técnico de Marcos Paquetá por Zé Ricardo não foi o esperado. À frente da equipe carioca, o atual treinador conquistou apenas uma vitória no Brasileirão, por 2 a 0 sobre o Sport, há três semanas. Nas demais partidas, dois empates e quatro derrotas.

Um obstáculo para o elenco é conviver com o atraso de salários, realidade presente já antes da chegada de Zé Ricardo. Durante essa semana, o vice-presidente do Botafogo, Gustavo Noronha, admitiu o problema, mas cobrou empenho dos jogadores para melhorar a classificação do time no torneio.

"A palavra da direção foi apenas no sentido de mostrar que estão ao lado dos atletas. Foi muito importante e estamos juntos nessa situação. O atleta não valoriza só dinheiro, mas também na sua carreira. E estamos empenhados para reverter essa situação", comentou Zé Ricardo.

Os machucados Gatito Fernández, Jefferson, João Paulo e Yago seguem fora da equipe, enquanto Marcos Vinícius e Renatinho, recuperados de lesão, podem voltar a ser aproveitados. Preteridos na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, há uma semana, Leo Valencia e Luis Ricardo devem ser titulares nos lugares de Marcinho e Gustavo Bochecha. Joel Carli vai voltar depois de cumprir suspensão.