Botafogo chega a acordo com o Maracanã e acerta contrato de 33 anos

Em anúncio conjunto, as duas partes ressaltaram que o acordo não exige a realização de um número mínimo de jogos no estádio. Por essa definição, o Botafogo poderá continuar mandando seus jogos normalmente no Engenhão.

"O contrato não obriga o Botafogo a realizar um número mínimo de partidas no estádio e prevê que, com a reabertura do estádio Nilton Santos [Engenhão], as partes decidirão, sempre em comum acordo, os jogos a serem realizadas no Maracanã", anunciaram as partes em comunicado oficial. "Este contrato reforça os laços de parceria de longo prazo entre Botafogo e Maracanã."

O contrato tem prazo semelhante ao acordo do Fluminense com o estádio, administrado pelo Consórcio Maracanã S.A. O time tricolor acertou vínculo de 35 anos, contando a partir de julho de 2013. Assim, as duas equipes poderão mandar seus jogos no estádio até o ano de 2048. O Flamengo tem contrato mais curto, válido apenas até 2017. O Vasco é o único dos grandes do Rio que não têm contrato com o Maracanã - em 2014 os jogos disputados no estádio foram definidos por acertos pontuais.