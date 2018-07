Botafogo chega em Quito no dia de jogo da Libertadores

RIO - A comissão técnica do Botafogo decidiu que o elenco do Botafogo não realizará um período de treinamentos no Equador visando o primeiro duelo com o Deportivo Quito, válido pela fase preliminar da Copa Libertadores. Os jogadores, inclusive, seguirão para Quito, cidade do jogo, apenas horas antes do início do confronto.

O Botafogo revelou nesta segunda que a equipe chegará em Guayaquil em 28 de janeiro, véspera do confronto. No dia seguinte, os jogadores seguem para Quito, cidade com altitude de, aproximadamente, 2.800 metros acima do nível do mar. Gustavo Campos, novo coordenador médico do clube, explicou que a decisão da comissão técnica foi priorizar a pré-temporada no Brasil.

"Neste momento, não existe o cenário ideal. Jogar na altitude nunca será fisiológico. Pesamos todas as variáveis e nesse momento é mais importante os treinamentos da pré-temporada para que a equipe chegue em condições de suportar bem a altitude", afirmou, acreditando que os trabalhos em Saquarema serão suficientes para os jogadores aguentarem os efeitos da altitude de Quito.

"A altitude de Quito é considerada média altitude. Com isso, o risco de desenvolvimento de alguma doença é pequeno. Existe a chance de algum desconforto ou mal estar, porém, a equipe estando bem preparada, conseguimos minimizar bastantes estes riscos", disse.

Antes do primeiro jogo pela fase preliminar da Libertadores, o Botafogo terá três compromissos pelo Campeonato Carioca, diante de Resende, Bangu e Cabofriense. A partida de volta com o Deportivo Quito está marcada para o dia 4 de fevereiro.